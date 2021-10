Vacunas y menstruación: estudian posibles alteraciones transitorias en los ciclos

Miles de mujeres de la Argentina y de todo el mundo aseguraron en las redes sociales haber sufrido cambios en su ciclo menstrual (cantidad de flujo y duración) tras vacunarse contra el Covid-19. Si bien hay varios estudios en proceso, la comunidad científica aún no ha podido esclarecer una relación entre las dosis y las alteraciones reportadas, mientras que los especialistas tratan de explicar el posible vínculo.

En Argentina, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil (SAGIJ) y la Sociedad Argentina para la Prevención de la Fertilización (SAPREF) están evaluando la situación. La SAGIJ todavía está recopilando datos en una encuesta para determinar “si existen efectos de las vacunas contra el covid-19 y las menstruaciones”. En tanto, la encuesta realizada por la SAPREF ya finalizó, pero aún no han revelado resultados.

Estoy sangrando más de lo normal, el dolor de cintura es inaguantable y me siento agotada y con hambre, la menstruacion después de l vacuna esta una gonorrea.



Le dije a mi jefe que no me sentía bien para ir y que si talento humano decía algo pues me hacía responsable + — Mojarrita de playa (@LadelDiminutivo) October 6, 2021

“No hay estudios que lo avalen, pero hubo alteraciones menstruales, las redes sociales ayudan a saber si está produciendo algún tipo de evento”, dijo a Diario Z Florencia Salort, ginecóloga y sexóloga del Hospital Italiano. “Hay un componente de estrés, el cerebro influye en la menstruación. Pero no tenemos información precisa, así que tenemos que esperar los datos de la SAGIJ“, especificó.

Para Salort la pandemia, las informaciones cruzadas acerca de las vacunas y la falta de información pueden haber influido: “El ciclo menstrual tiene mucho que ver con los estados de ánimo. Es súper frecuente”, aseguró, al tiempo que remarcó que “no podemos asegurar que algún componente de la vacuna alteró los ciclos, pero tampoco lo podemos negar“. “Hay que estudiarlo y es muy interesante porque muy pocas veces se hizo una vacunación tan masiva, en tan poco tiempo”, añadió.

Adrián Rosa, médico de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especialista en sexualidad y divulgador de la salud, explicó a la agencia GO Noticias que “cuando se desarrollaban las vacunas no se tuvo en cuenta si afectaban o no el ciclo menstrual de las voluntarias que en todo el mundo fueron participando en los avances de la vacuna”. “Hay mujeres y personas con vulva que están reportando modificaciones en su ciclo menstrual, pero lo único que se sabe es que esta alteración es transitoria”, agregó.

En ese sentido, sostuvo como posible hipótesis que “el ciclo menstrual tiene que ver con un proceso endocrinólogo hormonal que puede presentar variaciones entre cada mujer”, y que “al aplicar una vacuna se activa el sistema inmune y hay que tener en cuenta que el estrés y la posibilidad de una infección también pueden modificar el ciclo“. “Hay que hacer un seguimiento en base al tipo de vacuna, la edad de la mujer y los cambios detectados”, sumó Rosa.

Consultada por Diario Z, la médica e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Elena Obieta, indicó que de los reportes que periódicamente llegan sobre el desempeño de las vacunas, todavía no existe ninguna información sistematizada sobre este punto. Por su parte, Marisa Geller, ginecóloga especialista en fertilidad y directora médica de In Vitro Buenos Aires, coincidió en que “no hay nada demostrado ni reportado”, pero consideró que “algunos pueden tomar con mucho estrés la cuestión de vacunarse, el estrés puede alterar la ovulación y esto la menstruación”.

En este sentido, aclaró también que “los cambios registrados son transitorios, no permanentes“, y que “siempre es mejor vacunarse, no hay duda de eso”. “El estrés altera todo y las modificaciones en el ciclo menstrual pueden tener que ver más con la pandemia, los miedos y la ansiedad que generó el encierro que con la vacuna en sí”, agregó la ginecóloga.

En primera persona



“Siempre fui regular y la menstruación no se me atrasaba ni adelantaba ni un día. Pero después de vacunarme el primer período me llegó cuatro días antes, y empecé a indisponerme cada tres semanas con mucho más sangrado. Ahora estoy tomando pastillas anticonceptivas para ver si se regulariza”, contó a GO Noticias Valeria (27), que empezó a notar cambios en su ciclo después de aplicarse las dos dosis de Sinopharm.

Como ella, muchas otras percibieron cambios. En el caso de Camila (34), después de recibir la segunda dosis, su período se atrasó más de 15 días. “Si bien me cuido siempre en mis relaciones sexuales recurrí a un test de embarazo porque estaba muy preocupada ya que todos mis períodos eran regulares. Desde entonces mi ciclo sigue siendo irregular, pero difiere solo unos 5 o 4 días”, relató.

A Florencia (26), que recibió una dosis de AstraZeneca, el período se le adelantó unos 10 días y tuvo pérdidas durante ocho. “Pensé que no se me iba a ir más. Todos los días seguía cayendo un poquito de sangre”, dice. Y Lucía (30), que se fue de luna de miel a Estados Unidos y se dio en ese país la vacuna Moderna, contó: “Me vino al otro día de aplicármela y se adelantó cuatro días. Siempre me viene tres días y una cantidad normal, pero esta vez estuve seis días indispuesta y fue bastante intenso”.

Estudios internacionales



En una nota publicada por la CNN, la doctora Victoria Male, especialista en Reproducción del Imperial College de Londres, exigió la realización de estudios pormenorizados acerca del impacto de la alteración de los ciclos por la aplicación de las vacunas. “Es probable que el hecho de no investigar a fondo los informes sobre cambios menstruales tras la vacunación alimente estos temores“, indicó.

“Si se confirma una relación entre la vacunación y los cambios menstruales, esta información permitirá a las personas planificar los ciclos potencialmente alterados. Una información clara y fiable es especialmente importante para quienes confían en poder predecir sus ciclos menstruales para conseguir o evitar un embarazo”, agregó.

En un artículo publicado en el British Medical Journal, Male, profesora de Inmunología Reproductiva, informó que hasta el 2 de septiembre y solo en el Reino Unido se realizaron más de 30.000 informes que vinculan alteraciones en el ciclo menstrual con las vacunas contra el coronavirus.

Estos informes detallan que “es posible que exista una relación entre los cambios menstruales tras la vacunación contra el covid-19 y debe investigarse”, y que las “alteraciones en la menstruación o pequeñas hemorragias no figuran entre los efectos secundarios habituales de la vacuna“, pese a los miles de notificaciones.

Sin embargo, la evaluación de la información no respalda la conexión, ya que “el número de reportes es bajo en relación con la cantidad de personas vacunadas como la prevalencia de los trastornos menstruales en general”, de acuerdo a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido.

A principios de agosto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) informó sobre posibles “trastornos menstruales” tras la vacunación y solicitó más información a las agencias comercializadoras para monitorear este posible efecto. Desde entonces, el organismo no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

Por su parte, el pasado 20 de julio la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) incluyó este aspecto en su séptimo informe de farmacovigilancia. Allí asegura que “hasta el momento no se ha encontrado una relación causal entre estas alteraciones y las vacunas de coronavirus”, mientras que aclara que la cuestión está en estudio.

Algunas de las instituciones que están evaluando estos trastornos asociados con la vacunación son la Universidad de Granada y el Hospital Universitario San Cecilio de Granada, las cuales realizan un estudio científico llamado Proyecto EVA. Sin embargo, todavía no han publicado datos definitivos.

Fuente: Go Noticias