Faltan turnos en los hospitales y en el Hospital Rivadavia los pacientes llevan carpas para pasar la noche

Por Demián Verduga. Redacción Z.

La pandemia de Covid-19 parece estar quedando atrás, aunque nunca se pueda declarar la victoria final. Sin embargo aparecen nuevos problemas en el frente sanitario que en parte se explican por los casi 18 meses de la era Covid-19. Una foto en las redes sociales puso el foco en un punto clave. Es la imagen de un grupo de personas durmiendo en la vereda del Hospital Rivadavia, algunos con carpas, para ser los primeros en solicitar un turno para atenderse en los consultorios externos.

Los testimonios reunidos por Diario Z, entre trabajadores de los hospitales públicos y los usuarios, coinciden: la atención de todas las enfermedades que no sean Covid está funcionando mal, peor que antes de la pandemia.

“Está muy complicado el tema de los turnos. Porque antes de la pandemia se daban el doble de turnos por día de lo que se está otorgando ahora”, le dijo a Diario Z Héctor Ortiz, enfermero y delegado del Hospital Durand. “Ahora se ha vuelto más burocrático y complejo, además de que hay que estar empadronado en el hospital para ser atendido”.

“Traumatología da 10 turnos por día -dijo Ortiz-. Hay 20 de Clínica y cinco de Oftalmología. Es imposible de esa manera responder a la demanda”.

“Hace dos semanas que estoy yendo los viernes para conseguir turno con un flebólogo. Llego al amanecer y ya no consigo. Sólo dan seis números y si no te toca uno hay que esperar a la semana siguiente.” Rosa, 52 años, paciente del Hospital Rivadavia.

El sistema de empadronamiento comenzó hace cuatro años, bastante antes de la pandemia. Se puede hacer de modo telefónico o con el DNI de manera presencial en cualquiera de los hospitales públicos o centros de atención primaria. El servicio de guardia atiende a demanda, pero el de turnos para consultorio médico es sólo para empadronados.

Rosa es una mujer de 52 años que trabaja como niñera y está empadronada en el Hospital Rivadavia. Tiene varices en las piernas. Hace más de dos semanas le apareció un dolor intenso y fue a la guardia.

Héctor Ortiz, enfermero y delegado del Durand, dice que se dan “sólo 10 turnos para traumatología por día”.

“Llegué a las 7 de mañana. Me tuve que quedar hasta las tres de la tarde -le dijo a Diario Z-. Y no me atendieron porque no era la especialidad del médico clínico que estaba en la guardia. Entonces me mandaron a pedir turno con el flebólogo. Eso se pide los días viernes. Hace dos viernes que estoy yendo a las seis de la mañana y cuando llego ya no hay turnos”.

Al ser consultada sobre cuántos números se entregan cada viernes, Rosa respondió: “Dan seis turnos y sólo ese día. Yo no puedo ir a los dos de la mañana y arriesgarme sólo para ser la primera”.

La experiencia de Rosa coincide con lo que dijo el enfermero Ortiz. “Antes de la pandemia funcionaba mucho mejor-remarcó-. No es que no hubiera que esperar o problemas, pero yo me atendí siempre en el Rivadavia y me resolvieron muchísimos problemas”. explica.

La enfermera Claudia Ferreyra trabaja en el Rivadavia y también habló con este medio. Ella sumó otros elementos que explican las dificultades para los turnos.

“En los consultorios atienden sólo los médicos de planta. No los residentes ni los concurrentes, que son mayoría en los hospitales. Entre esos médicos de planta también hubo muchos que tuvieron dispensa por distintos motivos y recién ahora se está volviendo a cierta normalidad. Los turnos que se otorgaban para otros problemas de salud que no fueran Covid bajaron a la mitad, en promedio, y todavía no se recupera el volumen anterior”.

“Para aumentarlos -agregó la enfermera- además deberían sumar médicos de planta, que en general es lo que evita el Gobierno de la Ciudad”.

“Con la consiga de “quedate en casa” muchos pacientes postergaron algunos tratamientos y ahora están volviendo. Y el sistema de turnos que persiste no alcanza para la demanda”. Claudia Ferreyra, enfermera del Hospital Rivadavia.

Ferreyra destacó que en las últimas semanas se disparó la demanda de otras especialidades. “Al ver la baja en la cantidad de casos, el hospital se está volviendo a poblar de otras patologías. Yo estoy en la parte de cirugía y estamos teniendo una demanda que es incluso mayor a los momentos previos de la llegada del Covid”.

“Con la consigna de quedarse en casa, mucha gente decidió postergar otros tratamientos -señaló la enfermera-. Ahora que la situación del coronavirus parece superada, los pacientes vuelven y en algunos casos se produce un cuello de botella”.

Rodolfo Arrechea es delegado del Rivadavia y coordinador nacional de Salud de ATE. “Por la pandemia se comenzaron a dar menos turnos en otras especialidades por distintos motivos. En parte fue para evitar contagios, en parte para que la atención esté disponible para el coronavirus. Y eso sigue funcionando de esta forma, por ahora”.

Este medio consultó al Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós sobre los reclamos respecto de los turnos. Y en qué momento se normalizaría la atención, teniendo en cuenta la reducción de casos y de internados por Covid. Al cierre de esta nota no había respuesta.