Según la Auditoría, Larreta no cumple con la ley que obliga a contratar personas con discapacidad en el sector público

Un informe aprobado por unanimidad en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) expuso el incumplimiento de la Ley 1502 por parte del gobierno porteño. La ley ordena la incorporación y un cupo mínimo del 5 % de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad.

El Frente de Todos Lisandro Teszkiewicz sostuvo que “en el texto del informe se puede leer que en el escalafón general las personas con discapacidad no llegan a representar el 4 % de la planta, y entre los docentes y profesionales no alcanzan el 1 %, lo que demuestra que el nivel de discriminación de Horacio Rodríguez Larreta es absoluto. No cumple con la Ley, pero además, solo incorpora personas con discapacidad a los escalafones con menor formación y responsabilidad, y peores pagos, como si las personas que poseen alguna discapacidad no pudieran ejercer tareas profesionales o docentes”.

Además, el auditor porteño agregó: “Pero más aún, ciertos organismos como la Policía de la Ciudad, no tienen registro de tener una sola persona con necesidades especiales revistando en su plantel, esto demuestra un desprecio absoluto por la aplicación de la Ley, pero sobre todo por el derecho de las personas con discapacidad, y el concepto mismo de inclusión”.

El informe de la Auditoría destaca que el Registro de Personas con Discapacidad presenta inconsistencias o faltantes, en ese sentido Teszkiewicz puntualizó: “Cuando se le pide a Larreta que nos envíe la información sobre personas con discapacidad prestando servicio para el Gobierno de la Ciudad, vemos que no cumple con la ley en cuanto a la cantidad mínima”, y agregó: “Cuando vemos en detalle los listados de personas contratadas nos encontramos con que existen casos donde no cuentan con los certificados correspondientes, lo que se deduce que incumplimiento sería mucho mayor, y que prácticamente el gobierno de Larreta excluye a las personas con discapacidad de su plantilla”.

El análisis de la Auditoría, realizado sobre el registro dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dictamina que “al 31 de diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no alcanza el porcentaje de personas con discapacidad requeridos por la Ley N° 1502”, por lo que deja en evidencia el incumplimiento de una Ley pensada para hacer de la Ciudad de Buenos Aires un distrito inclusivo.

Teszkiewicz concluyó que si bien “la sociedad avanza cada vez hacia estándares mayores de inclusión y de protección de quienes se enfrentan a dificultades mayores para el desarrollo integral de sus proyectos de vida”, el gobierno porteño “asume un nivel inaceptable de discriminación impidiendo a las personas con discapacidad acceder a los puestos de trabajo que por Ley les corresponde. Esta es la verdadera cara de la administración Larreta”.