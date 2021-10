“Maradona: sueño bendito”: hoy a las 22 se estrena la serie por El Nueve y en la cancha de Argentinos Juniors

A once meses de la muerte de Diego hoy se estrena la serie “Maradona: sueño bendito” que recorre su infancia, su adolescencia y sus proezas deportivas. El estreno es en un lugar donde el 10 comenzó a brillar: la cancha de Argentino Juniors. El primer capítulo se podrá ver, a las 22, este jueves por Canal 9 y desde el viernes se transmitirá a 240 países por Amazon Prime Video.

La cita en Argentinos Juniors es a las 20 en una celebración de la vida y la obra de Diego en el que participarán actores, directores y gente ligada a la industria audiovisual en la que podrá verse el primer capítulo del programa producido por Amazon Prime, dirigido por Alejandro Aimetta, protagonizado por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt en el papel del astro en distintos momentos de su vida.

Guillermo Salmerón

La serie llega hasta el Mundial 86.

Tres Diego: Goldschmith, Casero y Palomino. El guionista Guillermo Salmerón dice que “no hay un Diego sino muchos y esos son los que están en la serie”.

El autor de los guiones, Guillermo Salmerón, con una trayectoria de libretista, siempre en dupla con Silvina Olschansky, que abarca programas emblemáticos como “Televisión por la Identidad”, “Televisión por la Justicia”, “Vidas robadas” y “El marginal” conversó con Télam.

¿Qué imagen tenías de Maradona antes de abordar su vida en la serie?

Debo confesar que no era fanático de Diego pero siempre entendí al personaje y lo que representa, con todas sus contradicciones, y su capacidad para identificar y representar a los argentinos con sus virtudes y defectos.

Nunca entendí esa cuestión que tenemos los argentinos de tirarnos contra nuestros ídolos. En Brasil nadie pone en tela de juicio los valores de Pelé, nadie lo enfrenta a un pelotón de fusilamiento.

La serie comenzó a gestarse hace cuatro años, cuando Diego estaba vivo, ¿cuán cerca llegaron de él?

Hubo entrevistas previas a Diego, a su familia y a gente de su entorno. El director Alejandro Aimetta conversó con él cada vez que teníamos dudas, pero aceptamos escribir solo si podíamos distanciarnos de la versión de Maradona sobre su vida.

Entonces, ¿cuál Maradona se van a encontrar sus fans en “Sueño bendito”?

Van a encontrarse con un personaje contradictorio. Alguna vez escuché que alguien decía que no había un Diego sino muchos y esos son los que están en la serie. En el equipo de producción había gente que no simpatizaba con Maradona y también fans y lo que nos pasó cuando empezaron a circular los libretos es que los fanáticos se decepcionaban un poco y los detractores se interesaban y se sorprendían con algunas facetas de su vida. Creo que al público le va a pasar lo mismo. Al no ser un fanático trabajé desde la curiosidad, lo abordé de cero plantéandome la pregunta de por qué llegó a ser quien fue y por qué es el argentino que más pasiones despierta.

¿Qué le aportó al guión el trabajo en conjunto con Silvina Olschansky?

Silvina le aportó la mirada femenina, ella quiso bucear en otros costados de Diego: su relación con las mujeres, la figura de su mamá tan presente, el contexto de una sociedad misógina de la época y el modo de relacionarse de hombres y mujeres. Si hubiese trabajado con otro hombre quizá nos hubiésemos centrado en el aspecto deportivo.

Por eso Claudia Villafañe manifestó su oposición al proyecto…

Creo que ella se va a sorprender cuando la vea. Que tuviésemos el visto bueno de Diego no quiere decir que nos hayamos apegado a su versión en los litigios y las broncas que ellos protagonizaron. Buscamos un equilibrio. Además la primera temporada de la serie abarca sus comienzos y su carrera hasta el Mundial 86. No investigamos sus últimos años ni sucesos como los que se conocieron recientemente de lo que vivió en Cuba.

¿Cómo se ensambla la biografía de Maradona, con los trabajos anteriores de tu carrera: “Televisión por la identidad·, “Vidas robadas” y “El marginal” que cosecharon no solo premios sino el aplauso del público y de la crítica.

Creo que “Sueño bendito” corona un ciclo de crecimiento en mi carrrera. Es una novedad, una experiencia que no había vivido. Con mis otros proyectos yo no sabía cómo los iba a recibir el público. Ahora sabemos que “Sueño benditos” se va a estrenar en 240 países traducida a una docena de idiomas. Me paro frente a este hecho como ante un mundo desconocido.