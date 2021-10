Nueva concentración docente frente a la Legislatura contra la precarización y el vaciamiento de los profesorados

Dos marchas en dos días consecutivos-jueves y viernes-para poner en escena reclamos básicos de los docentes porteños. Ambas concentraciones frente a la Legislatura porteña y convocadas centralmente por los sindicatos Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), el que más docentes nuclea, y por Asociación Docente (Ademys).

Las demandas que se canalizaron en estas dos manifestaciones, que incluyeron un paro el día jueves, en el caso de Ademys, tuvieron dos ejes centrales. El primero: la titularización de los docentes que están ejerciendo su cargo de modo interino, especialmente en el nivel secundario. Y el segundo: la defensa de los 29 institutos de formación que han recibido una batería de medidas que, según los maestros, apuntan a desestimular la inscripción de los alumnos para que se vuelquen a la UniCaba, la universidad de formación creada por Horacio Rodríguez Larreta en el año 2018.

La concentración del jueves puso el acento en la titularización. Según la información brindada por los gremios, el cálculo es que hay unos 35 mil docentes ejerciendo su cargo de modo precario. Esto implica cerca del 35% del total de la planta que trabaja en sistema público. Es una realidad que se concentra más en el nivel medio que en el primario.

Según los gremios, los docentes sin tituralizar suman 35 mil y hace 10 años que no se realizan los concursos.

“Seguimos en la Legislatura de la Ciudad reclamando la estabilidad y la titularización de los y las docentes afectados de las distintas áreas educativas”, escribió en twitter, la titular de UTE, Angélica Graciano.

Amanda Martin, secretaria gremial de Ademys, por su parte, le dijo a Diario Z: “Un docente interino no puede tomar determinadas licencias, no puede acumular para ascender en la carrera. Desde hace 10 años que no se realizan los concursos para los nombramientos”.

El estatuto docente establece que todos los años debe haber concursos. En el 2011, el Gobierno porteño envió una ley a la Legislatura que disolvió las juntas de calificación y disciplina para reemplazarlo por el Coreap. Y desde entonces el mecanismo se ralentizó.

“No hay otra solución que dictar una ley de la Legislatura para este grupo de docentes y luego retomar los concursos anuales”, remarcó Martin.

La segunda concentración-este viernes a las 18 horas-es por los 29 institutos de formación docente. En el 2018, mediante una ley de la Legislatura, el Gobierno local creó la UniCaba, que ofrece las mismas carreras. Y desde entonces, a pesar del freno que implicó la pandemia, hubo una serie de medidas que tienen un efecto común: reducir la matrícula de los institutos.

En concreto, se acortaron los plazos de inscripción, se impuso un curso de ingreso unificado, se recortó presupuesto y toda la difusión sobre estas carreras se centra en la UniCaba. “El objetivo es vaciarlos. No hay duda sobre esto”, sostuvo Martin.