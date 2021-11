Elecciones: cuántas bancas renueva cada fuerza en Diputados y en la Legislatura

Faltan menos de dos semanas para que se realicen las elecciones generales del 14 de noviembre. La Ciudad de Buenos Aires renueva 13 diputados nacionales y 30 bancas de la Legislatura. Son los escaños que se eligieron hace 4 años, en el 2017, cuando la actual coalición Juntos por el Cambio gobernaba el país y realizó una de sus mejores elecciones. ¿Cuánto pone en juego cada una de las 5 fuerzas políticas que compiten? ¿Cómo quedaría la relación de fuerzas de repetirse en escenario de las PASO?

Congreso Nacional

En la Cámara de Diputados las bancas que se ponen en juego por la Ciudad están todas en manos de las dos fuerzas principales. Juntos por el Cambio (JxC) arriesga 10 escaños de los 13 que se renuevan por el distritos. El Frente de Todos las 3 que faltan.

Esto quiere decir que hay tres fuerzas que no tienen nada que perder y todo por ganar. El Frente de Izquierda Unidad, La Libertad Avanza (de Javier Milei); Autodeterminación y Libertad (de Luis Zamora) no ponen bancas en juego. Ninguna de las tres fuerzas cuenta ahora con un escaño por la Ciudad en el Congreso Nacional. No sólo las que vencen este año, tampoco en las que concluyen en 2023.

Dentro de la coalición antiperonista las cifras no son simétricas. El radicalismo renueva 3 bancas, la Coalición Cívica 2 y las otras 5 son del PRO.

Si en noviembre se repitieran en el distrito los resultados de las PASO, el reparto de los 13 escaños por el distritito implicaría una merma para JxC, a pesar de los votos que sacó.

Con los resultados de las PASO, el Frente de Todos retendría las 3 bancas que pone en juego en el Congreso Nacional. Y en la Legislatura obtendría 8, sumando 2 a las 6 que renueva.

La lista encabezada María Eugenia Vidal y Martín Tetaz, con el 48%, se quedaría con 7 bancas; el FdT, liderado por Leandro Santoro y Gisela Marziotta, retendría las 3 que pone en juego. La lista encabezada por Javier Milei y Victoria Villarruel se quedaría con 2 escaños, y el FITU, con Myriam Bregman y Fernando Ramal encabezando la nómina obtendría uno. Zamora, por su parte, no lograría entrar a la Cámara.

Legislatura porteña

Como se dijo, la Legislatura porteña renovará 30 bancas, la mitad del cuerpo. La fuerza que más arriesga es el actual bloque de Vamos Juntos. Pone en juego 15 escaños.

Luego sigue el Frente de Todos, que renueva 6 bancas de las 17 que tiene. La fuerza liderada por Martín Lousteau, UCR-Evolución, arriesga 4 de sus 9 legisladores; el Frente de Izquierda-Unidad los 2 que tiene; el Partidos Socialista 1 de 2 y el GEN, al igual que Autodeterminación y Libertad, la única banca con la que cuenta.

De repetirse los porcentajes de las PASO, ¿cómo quedaría la composición del parlamento local?

La respuesta al interrogante no es sencilla. En esta elección, Vamos Juntos, UCR-Evolución, el GEN y el Partidos Socialista van bajo el mismo frente. Es decir que lo que hoy se denomina Juntos por el Cambio pone juego en total 21 bancas. Y con el 48% lograría retener 16 y perdería 5.

El FdT, en cambio, con los mismos votos de las primarias, se quedaría con 8, sumando 2 a las 6 que renueva. La fuerza de Milei, que no tiene representación, tendría 4 escaños, el FITU lograría renovar las 2 que terminan su mandato, mientras Autodeterminación y Libertad perdería la que tiene.