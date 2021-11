Nuevo paro y movilización por los 35 mil docentes precarizados en la Ciudad

El conflicto por la falta de titularización de los docentes porteños, en especial en el nivel medio y superior, sumó este martes un nuevo capítulo. El gremio Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) realizó un paro y marcha esta tarde a la Legislatura porteña para continuar con el reclamo.

La protesta se produce en el momento en que el Gobierno de la Ciudad elaboró una propuesta, aún informal. Intentaría subsanar los más de 10 años sin concursos que marcan la realidad centralmente de los educadores del nivel secundario.

Según los cálculos elaborados por los sindicatos, son más de 35 mil los docentes que se encuentran en esta situación precaria, mientras el estatuto obliga a concursar todos los años los cargos.

“Lo que pedimos es que por esta vez no se haga porque genera distorsiones. Reclamamos que sea por una ley, que todos sean tituralizados y luego volver a empezar respetando el estatuto”. Amanda Martínez, secretaria gremial de Ademys.

“En las actas que circulan el Ministerio de Educación porteño plantea soluciones muy parciales. Se intentaría garantizar algo para los que ingresaron antes del 31 de marzo del 2020, los otros irían a concursos”, le dijo a Diario Z Amanda Martínez, delegada gremial de Ademys.

“¿Qué pasa con el suplente que estuvo 10 años en esa condición?-se preguntó Martínez-. Todavía no parece haber una propuesta para eso. Lo mismo ocurre con los docentes que accedieron por el artículo 66 L, del estatuto docente, que establece que una vez que se cubrieron los cargos con actos públicos pueden proponerse docentes de cada institución y solicitar una orden de mérito para seguir en el cargo. No está claro que pasaría con ellos”.

El acta del Ejecutivo porteño se elaboró luego de una reunión con otros gremios (no Ademys). El escrito manifiesta la intención de buscar un camino para regularizar la situación de los docentes que están ocupando su cargo de modo precario desde antes del 31 de marzo de 2020.

“Lo que está por fuera de esa fecha iría a concurso. Lo que pedimos es que por esta vez no se haga porque genera distorsiones. Reclamamos que sea por una ley, que todos sean tituralizados y luego volver a empezar respetando el estatuto”.

“Casi toda la escuela secundaria está en esta situación. Son casi la mitad de los docentes porteños”. Angélica Graciano, secretaria general de UTE-Ctera.

Angélica Graciano es secretaria general de UTE-Ctera, que nuclea a la mayoría de los docentes porteños, sobretodo de nivel primario. “Hasta ahora la verdad es que no podemos hablar de una propuesta-le dijo a Diario Z. El acta habla de estabilidad, pero no es clara. No hay nada ingresado en la Legislatura, que sería lo importante”.

“Casi toda la escuela secundaria está en esta situación-agregó Graciano-. La común y las especializadas, técnicas, artísticas, los normales, todos. Son casi la mitad de los docentes porteños”.

En rigor, los cargos que están sin titular desde antes de 2020 no pueden ir a concurso porque el estatuto solo permite los del año anterior. “Todo lo anterior al 2020 hay que resolverlo por ley-sostuvo la titular de UTE-. No es posible otro camino. El jueves probablemente volvamos a marchar a la Legislatura por este tema”.