La Legislatura aprobó una ley para que los baldíos privados puedan ser usados como plazas por 10 años

La Legislatura porteña aprobó la refuncionalización temporal y voluntaria de terrenos baldíos de propiedad privada en espacios recreativos de libre acceso. Es para que sean de uso público y para el “disfrute general de toda la ciudadanía”.

Los diputados porteños autorizaron La iniciativa fue impulsada por Marcelo Guouman (UCR-Evolución) junto a otros legisladores de la misma fuerza. Contó con el apoyo de los bloques de Vamos Juntos, Partido Socialista el rechazo de Autodeterminación y Libertad y el FIT; y la abstención del Frente de Todos. Se aprobó con 36 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones.

Los predios serán reconvertidos en plazas por el plazo mínimo de diez años. Este lapso podría extenderse si el Gobierno de la Ciudad y el propietario del terreno llegan a un acuerdo. Todas las mejoras introducidas en el predio serán realizadas en el entendimiento de que tras la finalización del contrato serán retiradas las que sean pasibles de ser removidas, quedando el resto en beneficio de la propiedad, sin lugar a reembolso alguno.

Como contraprestación por los predios, el Gobierno local eximirá del pago de ABL y del Impuesto Inmobiliario Al inmueble al afectado, mientras se mantenga su filiación al programa.

También se otorgarán planes especiales de pago o condonación de deuda hasta un máximo del 50% del monto. Esto incluirá los intereses de las eventuales deudas que los propietarios de los terrenos, que se sumen al programa, pudieran mantener al momento de la incorporación.

Matías Barroetaveña, legislador del FdT, le explicó a Diario Z el motivo de la abstención del bloque en la votación del proyecto. “Creemos que es una política que puede ser buena, si está bien utilizada. La propuesta tiene muchas ambigüedades. Habla de uso saludable, que no está mal, y deja la puerta abierta para otras posibilidades que no sean plazas. No está garantizado que sean espacios públicos, es decir, de acceso para todos”.

“Por otro lado-agregó el legislador-, hay un gran problema con la falta de viviendas en la Ciudad. Hay muchos terrenos ociosos que podrían usarse para otros proyectos”.

Según los datos del Gobierno local, hay 2800 lotes ociosos en toda la Ciudad que podrían cambiar la funcionalidad y ser incorporados como espacios públicos de esparcimiento. Villa Urquiza, con 219, es el barrio con la mayor cantidad de baldíos, seguido por Palermo, con 144, Caballito, con 99, y Flores, con 87.