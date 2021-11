Denuncian que el Gobierno porteño no cumple el fallo que ordena informar sobre las vacantes escolares

El Gobierno de la Ciudad no está respetando la sentencia de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso de la CABA que le ordenó informar sobre la situación de las vacantes escolares. El pronunciamiento judicial, de principios de noviembre, había ratificado de la sentencia de la jueza de primera Elena Liberatori en 2019. Ese pronunciamiento, entre otras cosas, le ordenaba al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta publicar en su web oficial la disponibilidad de vacantes. Esto es no se está cumpliendo.

“Por supuesto que no han informado nada”, le dijo a Diario Z Patricia Pines, coordinadora del colectivo Vacantes para Todos en la Escuela Pública, que hace ocho años nuclea a familias que no pudieron conseguir un espacio en la educación pública.

“Al menos la justicia nos está dando la razón para que se resuelva esta problemática-agregó Pines-. Lo que estamos exigiendo siempre es que se abran más escuelas. No sólo no se han abierto más sino que se han cerrado salas, grados, cursos”.

La sentencia de Liberatori, confirmada por la Cámara, se tomó gracias un amparo que presentó el colectivo de familias Vacantes para Todos con el apoyo de legisladoras porteñas del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), en 2016. Ordenaba garantizar el acceso a la educación pública en media docena de distritos escolares. Y además exigía acreditar que efectivamente se construyeron las 54 escuelas que el Gobierno local anunció durante la campaña electoral previa a la elección del 2015.

“La gran mayoría de esas 54 escuelas son mudanzas de edificios que estaban en mal estado. Lo que hacen es mudar la institución de un edificio viejo a uno nuevo. Ocurrió, por ejemplo, con el jardín que funcionaba en el Hospital Ramos Mejía y tenía 350 chicos. No se hacen escuelas nuevas y por lo tanto no crecen las vacantes”, remarcó Pines.

El próximo 26 de noviembre, los padres y los alumnos conocerán quiénes consiguieron una vacante para poder ingresar en la escuela pública el año que viene. Según las estimaciones elaboradas por los sindicatos docentes, el año pasado hubo 25 mil los chicos y chicas que no la consiguieron. Sobre la situación para este año, Pines fue pesimista: “La crisis ha hecho que aumente la demanda en el sector público. Muchas familias ya no pueden pagar una privada. Así que no creo que mejore mucho, más bien lo contrario”.