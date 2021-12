Beto Pianelli, de Trabajadores del Subte: “Que la pandemia no sea excusa para la tercerización”

Este jueves 2 de diciembre, por la mañana, los trabajadores del subte volvieron a tomar medidas de fuerza. Realizaron una apertura de molinetes durante durante dos horas en la estación Congreso de Tucumán de la Línea D. El motivo del reclamo era la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas de mantenimiento.

“Si la empresa subcontrata personal externo, está implícitamente reconociendo el faltante del personal de planta para realizar estas tareas. Reiteramos el pedido de restitución de los puestos de trabajo en todos los sectores para evitar que se pueda romper la paz social existente”, señaló el gremio en el comunicado en el que anunció la apertura de los molinetes.

La empresa que tendrá la concesión del subte de Buenos Aires por los próximos 12 años es Emova. La firma es propiedad del Grupo Roggio, que también es dueño de Metrovías, que desde 1994 explotaba los subterráneos. La modificación en el nombre es porque en la nueva firma hay otras empresas asociadas.

“Hace dos años que la empresa no toma personal. No repuso lo que se fue perdiendo durante la pandemia”. Beto Pianelli, secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), Roberto “Beto” Pianelli, fue consultado por Diario Z. “Son empresas que están trabajando en diferentes tareas de mantenimiento-dijo-. La excusa de la empresa concesionaria es que durante la pandemia no pudieron realizar estos trabajos y ahora deben hacerlo a mayor velocidad para poner en valor las instalaciones”.

Pianelli remarcó que entre los trabajadores del subte “hay compañeros que hacen las tareas que ahora están realizando las tercerizadas. Lo que decimos es que si con el personal de la empresa no alcanza, que contraten nuevos compañeros. Esta es una tarea que está en nuestro convenio colectivo. Y que no se use la pandemia de excusa para volver a la tercerización”.

“Hace dos años que la empresa no toma personal y no repuso lo que se fue perdiendo durante la pandemia-remarcó el secretario general del gremio-. Hubo compañeros que se jubilaron, otros que tomaron retiros voluntarios y algunos que fallecieron. La empresa no incorporó a nadie”.