Denuncian que Acuña quiere cerrar el Club de Chicos de La Boca, que brinda clases de apoyo y comedor

Como tantas otras cosas que no son conocidas masivamente, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 12 Club de Chicos. Funcionan los sábados en edificios de escuelas públicas. Pueden inscribirse, en este caso, cualquier pibe o piba en edad escolar primaria. Reciben distintas actividades culturales, refuerzo en temas básicos como la lectoescritura, y servicio de comedor.El Club es un programa que depende del Ministerio de Educación porteño que comanda Soledad Acuña. Comenzó a funcionar durante la crisis de finales de 2001.

Uno de sus sedes está en la Escuela Número 11, Antonio J. Bucich, del Distrito Escolar 4, en La Boca. El sábado 4 de diciembre, último día del Club de este año, los maestros recibieron una notificación de las autoridades: el próximo año esa sede dejará de funcionar.

La excusa de la matrícula

El maestro Nicolás Salvático es uno de los cinco docentes que trabajan en el Club de Chicos de La Boca. “En este momento asisten más de 60 chicos-le dijo a Diario Z-. Y la excusa del gobierno porteño para cerrarlo es que la matrícula resulta muy baja”.

“Parece que no tomaran en cuenta que recién estamos saliendo de la pandemia-agregó-. Este año, cuando volvió a abrirse, empezamos con una inscripción baja, pero lo mismo ocurrió con la presencialidad en todas las escuelas”.

Salvático explicó que la posibilidad de anotarse “está abierta todo el año. Iba poca gente al principio y además no teníamos comedor. Luego la matrícula fue subiendo”.

“En este momento asisten más de 60 chicos. Y la excusa del gobierno porteño para cerrarlo es que la matrícula resulta muy baja. Parece que no tienen en cuenta que recién salimos de la pandemia”. Nicolás Salvático, docente del Club de Chicos de La Boca.

El docente remarcó que a los maestros que trabajan con horas cátedra reconocidas, como es su caso, les dijeron que “iban a trasladarlos”. “Pero no nos dijeron a qué lugar. Y para las familias eso no funciona. Es muy complejo que se vayan de La Boca a Mataderos, por ejemplo”.

Respecto de las matrículas, Salvático explicó que “el Gobierno porteños no difunde la existencia de este tipo de programas. Lo hacemos los propios docentes en nuestro tiempo libre. No es que la gente no lo necesite. Es que en muchos casos ni siquiera se enteran”.

El programa socioeducativo en el que están estos 12 clubes también tiene otro, con 20 sedes, destinado a los chicos en la franja etaria de los secundarios. Y se agrega también el que pueden utilizar los de inicial.

“Detrás de todo esto hay un plan de ajuste. Porque es lógico que recién saliendo la pandemia la matrícula no tenga el mismo nivel que antes”, remató el docente.