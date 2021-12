Adiós a las casas: solo el seis por ciento de los permisos de construcción son para univiviendas

Por Demián Verduga. Diario Z

El destino de la Ciudad de Buenos Aires parece ser que no quede en pie casi ninguna construcción que no sea hacia arriba. Y, además, que la mayoría de las viviendas no tengan más de dos ambientes.

Según la información brindada por la Dirección de Estadística y Censos, en el mes de octubre de 2021, último dato disponible, se otorgaron 100 permisos para construcción de viviendas. Solamente seis fueron para univivienda, es decir, una casa. Sobre esas seis hubo una, además, que es “con local”. Es decir: un comerciante construirá su negocio y en el primer piso hará su casa. Los restantes 94 permisos otorgados fueron para “multivivienda”, edificios.

Al ser un número redondo el de ese mes los porcentajes se pueden calcular de modo muy sencillo: sólo el seis por ciento de los permisos de construcción de viviendas son para casas.

Si se toma el mismo mes del año anterior, la cantidad de permisos baja de modo drástico, todavía había distintos tipos de restricciones a la circulación por la pandemia. Sin embargo, la proporción de pedidos para construir casas o edificios fue similar. Se otorgaron 35 permisos (claramente la actividad estaba muy frenada). De esa cifra solo tres fueron para levantar una casa.

“Lo que explica esta tendencia es el alto costo de la tierra en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también es que se están construyendo básicamente departamentos de uno o dos ambientes”. Germnán Gómez Piccardi, director de la publicación Reporte Inmobiliario.

Claro que no todos los pedidos de construcción son para viviendas. Volviendo a las cifras de octubre de este año, se dieron 13 para otros destinos. Entre ellos hubo seis para “comercios”, un hotel, tres para servicios financieros, uno para gastronomía y dos registrados como “otros rubros”.

La tendencia de los últimos 25 años

Esta tendencia que permite imaginar una ciudad en la que solo haya construcciones verticales y cada tanto, como pequeñas manchas en el paisaje, una casa, no es nueva.

El último informe elaborado por el Gobierno porteño sobre viviendas vacías cerró en mayo de 2019. Este año y el anterior no se realizó por la situación sanitaria. En ese trabajo hay un ítem dedicado al tipo de permiso de construcción que el Estado porteño otorgó. El gráfico presenta los datos aproximados y abarca las cifras consolidadas de dos décadas, de 1997 hasta el 2017. Y el descenso de la proporción de la cantidad de permisos para construir casas es constante y sostenido.

Datos oficiales del Gobierno de la Ciudad sobre el tipo de permiso de construcción otorgado.

En 1997, en la Ciudad se otorgaron alrededor de 1100 permisos de construcción de viviendas, de los cuales cerca de 300 fueron para levantar una casa. Es decir, alrededor del 27% de las nuevas construcciones todavía no eran un edificio. Diez años después -en 2007- el total de permisos otorgados superó los 1400. Los dedicados a univivienda rondaron los 190. La proporción ya había bajado a la mitad en comparación con los indicadores del 97.

Y si se toman las cifras del 2017 la tendencia sigue igual. Ese año hubo pocos permisos. Se dieron cerca de 600 en total. Y los de univivienda estuvieron por debajo de los 50, un porcentaje muy similar al que arrojan los datos de octubre de este año.

“En la Ciudad no hay ningún terreno que baje de 150 mil o 200.000 dólares. De ahí va para arriba, muy arriba. Si el terreno tiene las condiciones para construir un edificio, el valor sube a uno, dos, y hasta tres millones de dólares. Sobre eso habría que hacer la inversión para construir la casa”.

Piccardi destacó que la tendencia no es solamente que no se hagan más casas sino que la mayoría de los edificios nuevos tienen departamentos de uno o dos ambientes. “Básicamente es por lo que busca el público. Es un problema de posibilidades. Para ofrecer una propiedad por debajo de los 100 mil dólares o alrededor de ese monto hay que construir uno o dos ambientes. Si se construye mayor metraje el precios sube mucho”.

Al ser consultados sobre qué posibilidades tendrían las familias con hijos para no vivir tan apretados, el especialista destacó: “No queda otra que relegar ubicación. La diferencia entre la Ciudad y el conurbano no es el costo de construcción. Esos valores son similares. El punto es lo que cuesta el terreno. Por eso es que para comprar unidades de departamentos más amplias, a un precio más accesible, hay que alejarse de la Ciudad”