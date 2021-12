El gobierno confirmó que reabrirá 400 metros del arroyo Medrano en Parque Saavedra

El gobierno porteño confirmó hoy la obra para la reapertura del arroyo Medrano, a la altura del Parque Saavedra. El objetivo es construir 400 metros del cauce de agua a cielo abierto. El proyecto será financiado por el Banco Mundial y comenzará a ejecutarse en mayo del año próximo con un plazo de finalización en el primer trimestre del 2023, según la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

El nuevo curso de agua al aire libre tendrá 400 metros de extensión, 70 centímetros de profundidad y atravesará el Parque Saavedra. El arroyo Medrano, entubado en 1940, corres por debajo de su superficie.

El gobierno afirma que el proyecto se encuadra en el plan hidráulico local, que “tiene como objetivo mitigar el impacto de las inundaciones, generar espacios de disfrute e interacción, y sobre todo, recuperar la relación entre las personas y el agua en la Ciudad”

Los vecinos de la zona, en tanto, afirma que la celebrada reapertura no será más que “una canaleta de cemento” que traerá “más contaminación y no ayudará a mitigar inundaciones”. “Nos quieren arruinar el corazón del barrio que no necesita nada porque es un espacio verde perfecto y no queremos que lo toquen para hacer sus negocios”, subrayaron.

El grupo impulsó varias actividades de protesta que incluyó festivales, charlas informativas y “semaforazos” para rechazar la obra bajo las consignas “No al arroyo”, “No más contaminación” y “No hagan negocios con el Parque”.