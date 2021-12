Cómo funcionan las guardias, centros de testeo, recolección de residuos y el resto de los servicios en las fiestas

La navidad de 2021 llegó con un rebrote de casos de Covid-19 que muestran el inicio de la tercera ola. Al mismo tiempo, hay un alto nivel de vacunación. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los porteños tienen su primera dosis y un 83% el esquema completo.

La demanda de testeos para confirmar casos de coronavirus creció en la misma magnitud que los positivos. Las largas filas en los centros que realizan hisopados fueron parte del paisaje de los días previos a esta navidad, tanto como las aglomeraciones para comprar regalos.

El Gobierno porteño informó este 24 de diciembre de qué manera funcionarán los centros de testeo hasta el lunes 27 de diciembre, además de los hospitales, la recolección de residuos, el estacionamiento y otros servicios.

Viernes 24 de diciembre

Centros de testeo: las 20 Unidades Febriles de Urgencia (UFU) abrirán de 8 a 14 horas. Son las que están en los hospitales públicos y se pueden consultar en el siguiente link.

Luego habrá cinco “grandes centros” que no están en hospitales y pueden utilizarse también por personas sin síntomas que hayan sido contacto estrecho. Son: La Rural, Parque los Andes, Parque Chacabuco; Villa Devoto; y Costa Salguero. También estarán abiertos de 8 a 14 horas y atenderán con turno previo.

Habrá cuatro centros DetectAR, que son sólo para contacto estrecho asintomático, que estarán abiertos. Funcionarán de 9 a 12. Están ubicados en el Centro de Día para Adultos Mayores El Amanecer, en Combate de los Pozos 1260; en la Dirección de Higiene Urbana, en Tandil 2630; en la Casa Virrey Liniers, en Venezuela 469, y Nueva Comunidad Israelita, en Arcos 2319.

Por su parte, los lugares de vacunación abrirán de 8 a 12 horas. Y estarán habilitados los vacunatorios del Parque Roca, Club San Lorenzo, Centro Islámico y Casa del Historiador.

Sábado 25 de diciembre

Los 20 centros de testeo abrirán, pero por la tarde, de 14 a 20 horas. Lo mismo ocurrirá con las otras siete grandes locaciones para hisoparse. Los DetectAR, sin embargo, estarán cerrados, al igual que los centros de vacunación.

No habrá recolección de residuos en la noche del 24. Sí la noche del 25, pero no de reciclables.

Domingo 26 de diciembre

Las 20 UFU vuelven a su horario habitual, abrirán de 8 a 20 horas. Los otros centros, como La Rural, tendrán el mismo horario.

Los DetectAR, en las mismas locaciones que se mencionaron, funcionarán de 9 a 14.30.

Y los centros de Vacunación retomarán la normalidad de 9 a 17 horas en los centros habitualmente dispuestos para los fines de semana.

Hospitales

Funcionarán las guardias y el SAME con el esquema habitual para los días feriados.

Recolección de residuos

El viernes 24 no habrá recolección de basura. Sí la habrá el sábado 25 por la noche. El Gobierno porteño solicita no sacarla durante ese día para que no se acumule en los contenedores. Tampoco habrá recolección de reciclables el viernes 24 y el sábado 25.

Cementerios

Las inhumaciones en la Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizarán el viernes 24 en el horario de 9 a 12 horas a destino. Se recepcionará el último trámite a las 11, iniciándose la última inhumación a las 11.30. En tanto, el sábado 25 se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita.

Registro Civil

Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12.

Estacionamiento

Estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido tendrá vigencia el viernes 24, pero no el sábado 25. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas.

Los subtes funcionarán de 6 a 21:30 el 24 de diciembre y de 8 a 22 el 25.

Subtes y premetro

El viernes 24 el servicio funcionará con horario de 6 a 21.30, según corresponda a la última formación de cada línea. El 25 el servicio será con horario de domingo/feriado, es decir, de 8 a 22 horas.

Peajes

Los peajes funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15, sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido al centro de CABA.

Emergencias

Para Policía y Bomberos de la Ciudad y emergencias llamar a la línea 911. Y para logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias comunicarse con el 103. Habrá guardias activas las 24 horas. Los parques y museos permanecerán cerrados al igual que las bibliotecas públicas. Los teatros que dependen del gobierno porteño retomarán sus funciones habituales el domingo 26.