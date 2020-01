«Amor de verano» en la Plaza Francia

El Centro Cultural Recoleta decidió trasladar varias de sus actividades a la Plaza Francia, frente al edificio en que se encuentra el centro, durante todo un mes. La inciativa, que comenzó ayer jueves con la fiesta inaugural, fue bautizada con el nombre de Amor de verano 2020 y durará hasta hasta el 16 de febrero.

«Un mes puede ser mucho o poco tiempo», dice la presentación de la programación del evento subida al portal del centro cultural. «Depende de cómo se use. Para enamorarse, por ejemplo, es un lapso más que prudencial. Suficiente para dejarse llevar. Para salir del piloto automático. El truco está en aceptarnos vulnerables, en perderle el miedo a esa intensidad que, aunque no vaya a durar más que lo que dure el calor, no tiene por qué ser menos memorable. Por eso este verano salimos a la Plaza Francia con fiestas, recitales, paseo gastronómico, charlas, ferias de publicaciones, lecturas performáticas, karaoke, clases de verano, torneos de freestyle y más. Amor de verano».

La próxima actividad será este viernes 17 de enero con «recitales en la Plaza Francia», a las 19 horas. «Reunirá a figuras emergentes del indie y cruzará pop, rock y rap. Habrá shows del dúo electro pop Valdes, de la multinstrumentista Melanie Williams, de la rapera Kris Alaniz, de la banda platense Un Planeta y de la cantante y estrella de Instagram Valen Madanes», indica la programación.

Y el domingo 19 de enero, la siguiente actividad, será en la terraza del Recoleta: «Karaokes conducidos por Regia Federala, artista Drag nacida en Tucumán y referente de la escena queer. Regia conduce este karaoke lleno de canciones populares, rockeras y divertidas para que cantes bajo las estrellas».