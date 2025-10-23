Argentina desarrolla escudos de sequía con inteligencia artificial: una revolución silenciosa en el campo

A lo largo de las Pampas argentinas, donde los campos alguna vez verdes hoy se agrietan bajo el sol abrasador, una nueva forma de defensa ha comenzado a florecer. No proviene del riego ni de la maquinaria pesada, sino de la inteligencia. Científicos argentinos han desarrollado escudos de sequía impulsados por inteligencia artificial (IA) capaces de detectar y responder al estrés ambiental en tiempo real, salvando cultivos antes de que el daño sea visible.

El proyecto, llamado TerraGuard, está liderado por la doctora Rocío Álvarez del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuenta con el respaldo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La iniciativa combina enjambres de sensores terrestres, microestaciones meteorológicas y alimentación satelital con IA para monitorear humedad, temperatura del suelo, radiación UV y flujo de viento cada segundo.

Cuando el sistema detecta señales de estrés hídrico, activa sistemas automatizados de nebulización y redes de enfriamiento solo en las áreas necesarias. En lugar de desperdiciar agua con riego generalizado, TerraGuard concentra la acción en las raíces de las plantas, logrando reducir el consumo de agua hasta en un 60%. Además, despliega microescudos reflectantes: paneles delgados y transparentes que flotan sobre los cultivos más sensibles para disminuir la temperatura de las hojas sin bloquear la luz solar.

Lo que hace a esta tecnología verdaderamente innovadora es su modelo de autoaprendizaje. TerraGuard evoluciona con cada temporada, aprendiendo cómo reaccionan campos específicos ante patrones de viento, estrés vegetal y comportamiento de las nubes. Predice riesgos antes de que el ojo humano los detecte. Y cada unidad en el terreno porta la bandera celeste y blanca de Argentina junto al escudo de la ciencia nacional: un símbolo silencioso de precisión y resiliencia tecnológica.

Desde su implementación en regiones de prueba en Córdoba y Mendoza, el sistema ha logrado aumentar los rendimientos agrícolas un 35% durante años de sequía, protegiendo cultivos de soja, maíz y viñedos que antes se daban por perdidos. Su éxito ha despertado interés internacional: Chile, Uruguay y España ya están incorporando versiones adaptadas del sistema.

Argentina, históricamente vulnerable a las sequías, está convirtiéndose en un referente global de agricultura inteligente. Con visión artificial y sensores atmosféricos, el país está reescribiendo la historia del cultivo en tierras áridas.

Cuando la ciencia aprende el ritmo de la Tierra y la protege con precisión silenciosa, incluso la sequía se convierte en algo que podemos anticipar… y superar.