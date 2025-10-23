Cómo la inteligencia artificial está transformando el empleo en Argentina

La inteligencia artificial ha dejado de ser una fuente de especulación teórica para convertirse en una fuerza disruptiva concreta que está redefiniendo la estructura del mercado laboral argentino. A octubre de 2025, el 55% de los trabajadores en Argentina ya utiliza IA en sus tareas diarias, y según datos recientes, se han registrado miles de despidos específicamente atribuidos a implementaciones de IA. Sin embargo, esta realidad coexiste con una creación masiva de nuevas oportunidades laborales que está transformando completamente el panorama de empleabilidad del país. Esta transformación no es un fenómeno pasajero, sino el comienzo de una reestructuración fundamental de cómo funciona el mercado laboral y de qué significa estar empleable en 2025 y más allá.

El contexto actual del mercado laboral argentino

Argentina enfrenta una paradoja laboral característica de su transición económica. El país exhibe una tasa de desempleo del 6-7%, pero convive con una informalidad laboral del 42%, donde aproximadamente 4 de cada 10 trabajadores operan sin protección social ni registro. Esta estructura bifurcada tiene implicancias directas para la adopción de IA: los trabajadores informales, concentrados en oficios manuales de baja tecnología, están relativamente protegidos de la automatización inteligente en el corto plazo. En contraste, el sector formal, que representa el 58% del empleo y se concentra en servicios e industria, es precisamente donde la IA está generando mayor disrupción y transformación laboral acelerada.

Según el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025, los perfiles más demandados se concentran en tres áreas principales: Ventas y Comercial con 37,6%, Producción y Logística con 28,2% e IT y Tecnología con 27,1%. Sin embargo, esta demanda explosiva no se satisface adecuadamente en el mercado. Mientras el 42% de los trabajadores argentinos solo cuenta con estudios secundarios completos, apenas el 10,5% accede a empleos profesionales calificados, creando una brecha estructural significativa entre oferta y demanda de talento calificado. Ocho de cada diez empresas argentinas reportan dificultades para encontrar trabajadores con las habilidades necesarias para sus operaciones actuales. Esta cifra es particularmente alarmante porque sugiere que el desempleo coexiste con escasez aguda de talento calificado, indicando un desajuste fundamental entre las capacidades disponibles en el mercado y las requeridas por las organizaciones modernas.

La proyección del World Economic Forum para 2030

El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial proporciona un panorama complejo de transformación profunda para la región durante los próximos cinco años críticos. Para 2030, se proyecta que el 76% de las tareas humanas serán potencialmente automatizadas, pasando de un 26% actual a un 45% en automatización de tareas rutinarias. Paradójicamente, el informe también proyecta la creación de 170 millones de nuevos empleos globales para 2030, mientras se perderán alrededor de 92 millones, resultando en un crecimiento neto en empleo total. Este crecimiento neto no significa que todos retendrán sus empleos, sino que se crearán más oportunidades de las que se destruirán, aunque la transición será disruptiva, desigual y desafiante.

En el contexto específico de Argentina, el reporte destaca que la digitalización es considerada la tendencia más transformativa en el país, junto a Brasil, Colombia y México. Esto subraya que, lejos de ser una amenaza únicamente destructiva, la IA representa una oportunidad genuina de modernización económica si se gestiona adecuadamente con políticas proactivas. El desafío radica en que la velocidad de cambio tecnológico supera considerablemente la capacidad de adaptación del sistema educativo formal y de los programas de capacitación laboral. Sin intervención proactiva y coordinada, muchos trabajadores quedarán rezagados en esta transición económica inevitable.

Competencias más difíciles de encontrar

La brecha de talento en Argentina no es únicamente académica, sino principalmente de competencias específicas y habilidades blandas altamente valoradas. Las habilidades más difíciles de encontrar en el mercado laboral argentino son el pensamiento crítico y resolución de problemas con un 71%, la comunicación efectiva con 49% y las habilidades técnicas específicas con 40%. El pensamiento crítico refleja la dificultad fundamental de las empresas para encontrar profesionales que puedan ir más allá de tareas rutinarias y aportar análisis estratégico genuino en contextos complejos y dinámicos.

Adicionalmente, el dominio de idiomas y la adaptabilidad continua son cada vez más valorados en el mercado. En un mercado laboral global e interconectado, la capacidad de manejar múltiples idiomas y la disposición para cambiar continuamente de habilidades son diferenciadoras críticas para la empleabilidad sostenible. El liderazgo auténtico y la empatía también están ganando importancia exponencial: mientras se automatizan funciones administrativas, crece aceleradamente la demanda de habilidades blandas que reflejen la capacidad de trabajar con equipos híbridos compuestos por humanos y sistemas de IA. La capacidad de explicar decisiones de IA a stakeholders no técnicos se está convirtiendo en una habilidad crítica para liderar transformaciones organizacionales efectivas.

Las nuevas profesiones impulsadas por IA

Ingenieros de prompts (Prompt Engineers) están en la vanguardia de nuevas oportunidades laborales emergentes. Diseñan instrucciones precisas y sofisticadas para que herramientas de IA generen respuestas específicas, útiles y contextuales. En Argentina, estos profesionales ganan entre 80.000 y 150.000 pesos mensuales en el sector privado, o hasta 300 dólares la hora trabajando internacionalmente de forma remota. La demanda de estos especialistas crece exponencialmente.

Especialistas en ética y gobernanza de IA garantizan que los sistemas funcionen responsablemente, transparentemente y sin sesgos discriminatorios. La demanda es particularmente fuerte en bancos, seguros, y sector público donde la regulación es crítica y las consecuencias de errores son significativas.

Científicos de datos ganan entre 120.000 y 250.000 pesos mensuales, con premios salariales del 25% para especialización en IA. Analíticos y científicos de datos son críticos porque la IA requiere datos de calidad superior.

Especialistas en ciberseguridad orientada a IA protegen sistemas contra ataques adversariales, inyección de prompts maliciosos y robo de datos, siendo extremadamente valorados y buscados por organizaciones.

Coordinadores de transición laboral identifican trabajadores cuyo empleo será automatizado y los capacitan en nuevas habilidades relevantes. Especialistas en integración humano-máquina diseñan flujos de trabajo donde ambos colaboran efectivamente.

Impacto salarial y perspectivas futuras

Quienes se capacitan en IA ganan hasta un 25% más en Argentina comparado con colegas sin estas competencias. Para profesionales que trabajan remotamente en empresas internacionales, los salarios alcanzan entre 3.000 a 8.000 dólares mensuales, multiplicando significativamente los ingresos disponibles locales. Las profesiones en riesgo de automatización incluyen procesadores de datos, asistentes administrativos y redactores de contenido genérico. Sin embargo, los trabajadores que aprendan a amplificar sus habilidades existentes con IA se vuelven indispensables en sus organizaciones.

Para profesionales argentinos actuales, la estrategia recomendada es identificar cómo la IA puede amplificar sus habilidades actuales, no reemplazarlas. Para nuevos trabajadores ingresando al mercado, especializarse en roles que requieran creatividad genuina, pensamiento estratégico y comprensión profunda de IA garantiza mayor estabilidad laboral a largo plazo. Las universidades nacionales amplían oferta de programas, aunque la demanda sigue superando ampliamente la capacidad instalada de capacitación. Los programas especializados cuestan entre 50.000 a 150.000 pesos, pero el retorno salarial potencial justifica ampliamente la inversión en capacitación especializada y continua.

Argentina está en un punto de inflexión crítico y decisivo. El 55% de trabajadores usando IA diariamente es solo el comienzo de una transformación más profunda en la estructura económica. Los próximos tres a cinco años determinarán si el país aprovecha adecuadamente esta transformación para generar empleos de mayor calidad, productividad y valor agregado económico. La oportunidad es concreta y tangible: hay demanda real de profesionales especializados en IA, salarios competitivos internacionalmente, e inversión creciente en programas de capacitación. Quienes inviertan hoy en aprender IA, sus aplicaciones prácticas y nuevas metodologías innovadoras de trabajo estarán entre los profesionales más empleables de Argentina en 2030 y podrán liderar la transformación económica y social del país hacia una economía más productiva y moderna.