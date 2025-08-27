Cirion Technologies expande su Data Center BUE1 en Buenos Aires y refuerza su liderazgo regional

Cirion Technologies anunció la expansión de su Data Center BUE1, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, consolidando aún más su posición como uno de los centros de datos más importantes y mejor conectados de la región, según la plataforma PeeringDB. Con esta ampliación, la compañía reafirma su compromiso con la innovación, la disponibilidad de servicios de misión crítica y la conectividad regional.

La obra contempla la incorporación de más de 2 MW de capacidad adicional y alrededor de 160 racks, diseñados con un enfoque en eficiencia energética, seguridad, escalabilidad y soporte para cargas de trabajo de alta demanda, incluyendo aquellas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Francisco Fuentes, Director Comercial de Data Centers para Argentina y Chile de Cirion, destacó que el objetivo de la empresa es consolidar el campus de BUE1 como el principal “carrier-neutral” de Buenos Aires, lo que permitirá hospedar a más clientes y proporcionar la energía necesaria para garantizar la continuidad de operaciones críticas.

La expansión de BUE1 forma parte de un plan regional más amplio que la compañía ha venido desarrollando en América Latina. Centros de datos en São Paulo (SAO1), Río de Janeiro (RIO1) y Quito (QUI2) han finalizado recientemente sus obras de ampliación, mientras que las instalaciones en Santiago (SAN2) y Lima (LIM2) están próximas a concluir sus proyectos. A su vez, Cirion ha iniciado la construcción de un nuevo data center de más de 60 MW en Río de Janeiro (RIO2), concebido para responder al crecimiento acelerado de la demanda de servicios en la nube en la región.

Por su parte, Gabriel Del Campo, vicepresidente de Data Centers de Cirion, subrayó que las nuevas instalaciones de la compañía integran tecnologías de última generación y operan con energía renovable, en línea con los compromisos de sostenibilidad de la empresa. Cirion ha establecido como meta alcanzar cero emisiones netas de alcance 1 y 2 para el año 2050, un paso clave en la transición hacia una infraestructura digital más responsable con el medioambiente.

Con este anuncio, Cirion Technologies reafirma su papel como actor estratégico en la infraestructura digital de América Latina, ofreciendo mayor capacidad, eficiencia y sostenibilidad para atender las crecientes necesidades de conectividad y servicios tecnológicos de la región.