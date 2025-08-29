Servicios de Hosting para Laravel en 2025

Los desarrolladores de PHP conocen la importancia de contar con un hosting potente para Laravel. Laravel es un framework de PHP de código abierto que proporciona una experiencia orientada al desarrollador para aplicaciones web. Sin embargo, para utilizar Laravel correctamente, necesitas un hosting con suficientes recursos computacionales. Elegir un servicio de hosting al azar en la mayoría de los casos no funcionará.
Después de probar docenas de proveedores de hosting, hemos seleccionado las seis mejores opciones que cubren todas tus necesidades para alojar aplicaciones Laravel de manera eficiente y confiable.
Top 6: Los Mejores Servicios de Hosting para Laravel
1. Hostinger – El Mejor Hosting Laravel de 2025
Ventajas:
- Instalación de Laravel con un solo clic
- Acceso SSH completo
- Bases de datos MySQL incluidas
- Panel de control propio (hPanel)
- Ancho de banda ilimitado
- Planes VPS, cloud y shared hosting
Desventajas:
- Copias de seguridad semanales en el plan Premium
- Hosting con cPanel más costoso
Hostinger encabeza nuestra lista como un servicio de hosting completamente compatible con Laravel. Ofrece un instalador de un clic que configura Laravel en tu servidor en pocos minutos. Sus planes compartidos y VPS son lo suficientemente potentes para manejar Laravel sin ralentizaciones.
El plan Business compartido a $3.99 mensuales es excelente, pero recomendamos el plan KVM 2 VPS a $6.99 mensuales. Con procesadores AMD EPYC, 8 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento NVMe, es ideal para desarrolladores que usan este framework.
Hostinger proporciona acceso SSH, que ofrece mayor control sobre tus servidores. Es compatible con MySQL, fundamental para Laravel. Sus servidores LiteSpeed garantizan altas velocidades, mientras que los centros de datos globales te permiten adaptar la ubicación de tu sitio a tu audiencia.
2. SiteGround – Hosting Compartido y Cloud Potente
Ventajas:
- Servidores NGINX rápidos para Laravel
- Emails ilimitados
- Uno de los hosting Laravel más rápidos
- Copias de seguridad diarias y bajo demanda
- CDN incluido
- Planes de cloud hosting potentes
Desventajas:
- No incluye dominio gratuito por un año
- No es la opción más económica
SiteGround utiliza servidores NGINX, incluso más rápidos que LiteSpeed. El plan GrowBig a $6.69 mensuales es nuestra elección recomendada. También puedes optar por su increíble cloud hosting a $100 y disfrutar de mejores velocidades y confiabilidad.
El plan GrowBig aloja sitios web ilimitados, proporciona 20 GB de espacio y ofrece ancho de banda sin medición. Como hosting administrado, SiteGround maneja la seguridad, actualizaciones y varios procesos de optimización por ti.
3. InMotion Hosting – Hosting Orientado al Rendimiento
Ventajas:
- Hosting ilimitado (ancho de banda, almacenamiento, sitios)
- Instalador Softaculous para Laravel
- Seguridad robusta del servidor
- Canal de Educación Laravel
- Garantía de devolución de dinero de 90 días
Desventajas:
- Las copias de seguridad diarias son un extra de pago
- Hosting VPS costoso
InMotion Hosting anuncia sus planes de hosting compartido Laravel, que comienzan en solo $2.24 mensuales. Recomendamos encarecidamente el plan Power, que cuesta $3.59 mensuales por un año e incluye ancho de banda ilimitado, sitios web y almacenamiento NVMe.
Los desarrolladores Laravel amarán la dedicación de InMotion a la causa. Hay todo un Canal de Educación Laravel que contiene tutoriales de configuración e inicio. El instalador Softaculous permite instalar Laravel en tu servidor en pocos minutos.
4. Hosting.com – Hosting Versátil para Laravel
Ventajas:
- Hosting Laravel económico
- cPanel para gestión de hosting
- Servidores Linux
- CPU AMD EPYC en todos los planes
Desventajas:
- Hosting administrado más costoso
- No es el más rico en características
Hosting.com (anteriormente A2 Hosting) es un servicio confiable de hosting Laravel. Los servidores compartidos implementan tecnología LiteSpeed Turbo, que les da una ventaja de rendimiento por $1.99 mensuales.
Recomendamos el plan VPS Plus a $6.99 mensuales. Proporciona cuatro núcleos de CPU, 8 GB de RAM y un cPanel opcional que recomendamos tomar.
5. GreenGeeks – Hosting Laravel Ecológico
Ventajas:
- El mejor hosting ecológico
- Tráfico sin medición
- Excelente soporte
Desventajas:
- Precios de renovación más altos
- Migraciones de sitios web de pago
GreenGeeks es un servicio de hosting Laravel ecológico que ofrece muchas características y funciona excepcionalmente bien. El plan Pro de nivel medio cuesta $4.95 mensuales y aloja sitios web ilimitados, ofrece tráfico sin medición y tiene 50 GB de espacio web.
Permite una configuración rápida de Laravel con un clic o una manual vía SSH. Incluye muchos extras gratuitos como certificado SSL, email, CDN, copias de seguridad diarias y WordPress administrado.
6. DreamHost – Hosting Web Económico para Desarrolladores
Ventajas:
- Laravel en planes VPS y hosting compartido
- Almacenamiento NVMe ilimitado
- Rendimiento estelar
Desventajas:
- Cloud hosting no muy potente
- CDN Essential es extra de pago en algunos planes
- No hay servidores de hosting en Asia
DreamHost permite este framework PHP en sus planes VPS y de hosting compartido. El plan Shared Unlimited a $3.95 mensuales con sitios y almacenamiento ilimitados es ideal para comenzar.
Para proyectos más exigentes, el plan VPS Business a $10 mensuales debería ser suficiente. Incluye almacenamiento NVMe y Auto-Boost RAM Protection.
Cómo Elegir el Mejor Hosting para Laravel
Características Esenciales a Buscar:
Características compatibles con Laravel: Instalaciones de un clic, SSL, bases de datos MySQL o MariaDB, y versiones apropiadas de PHP.
Recursos del servidor: Laravel no consume muchos recursos, pero construir aplicaciones web más exigentes requiere más potencia. Busca planes con ancho de banda ilimitado, procesadores modernos y caché LiteSpeed o NGINX incorporado.
Panel de control fácil de usar: Elige uno que encuentres más intuitivo. Nuestra lista consiste principalmente en paneles de control propietarios, pero algunos proveedores aún usan cPanel.
Seguridad del servidor: El desarrollo con Laravel debe estar bien asegurado con Web Application Firewall, protección DDoS, monitoreo proactivo del servidor y eliminación de malware.
Relación calidad-precio: No descuides este aspecto, especialmente si quieres evitar pagar de más por un proveedor de hosting.
¿Qué Tipo de Hosting Funciona Mejor con Laravel?
En nuestra experiencia, todos los tipos de servicios de hosting Laravel son suficientemente buenos para este framework.
Hosting Compartido: Suficiente para uso diario y sitios web más pequeños, especialmente si soporta características específicas de Laravel como versiones actualizadas de PHP.
VPS y Cloud Hosting: Proporcionan recursos aislados y son más potentes. Ideales para sitios web más grandes y proyectos escalables.
Hosting Dedicado: Para proyectos de gran escala que requieren máximo rendimiento y recursos dedicados.
Hosting Administrado vs No Administrado
Hosting No Administrado: Proporciona recursos del servidor y nada más. La seguridad, actualizaciones y optimización quedan en tus manos. Ideal si tienes experiencia y quieres ahorrar dinero.
Hosting Administrado: El proveedor maneja la configuración del servidor para asegurar que todo funcione sin problemas. Incluye copias de seguridad automatizadas, caché incorporado, características de seguridad y monitoreo 24/7.
La elección del hosting para Laravel depende de tus necesidades específicas, presupuesto y nivel de experiencia técnica. Hostinger se destaca como la opción más completa, mientras que SiteGround ofrece el mejor rendimiento. InMotion Hosting es ideal para desarrolladores que buscan recursos educativos, y las opciones ecológicas como GreenGeeks son perfectas para proyectos conscientes del medio ambiente.
Recuerda que puedes comenzar con hosting compartido y escalar a VPS o cloud hosting conforme crezcan tus necesidades. Lo más importante es elegir un proveedor que ofrezca compatibilidad completa con Laravel, buen soporte técnico y la flexibilidad para crecer con tu proyecto.